Умерла известная голливудская актриса и певица
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Певица и актриса, обладательница премии "Грэмми", Дорис Дэй умерла сегодня, 13 мая, в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Умерла Дэй в своем доме в возрасте 97 лет.
Отмечается, что актриса была в отличном физическом здоровье для своего возраста до недавнего времени, когда заболела пневмонией.
Первой работой Дэй в кино стала картина “Роман в открытом море”. Она также появлялась в таких фильмах, как “Человек, который слишком много знал”, “Любимец учителей”, “Это мех норки” и “Телефон пополам”, за роль в котором ее номинировали на премию “Оскар”.
В 2008 году Дэй вручили “Грэмми” за достижения всей ее жизни.
Кроме того, ее удостоили двух звезд на Голливудской аллее славы — за вклад в развитие кинематографа и за вклад в развитие американской музыкальной индустрии.
Среди наград, которые получила Дэй, премии Grammy Lifetime Achievement Award и Legend Award.
Напомним, умерла актриса, сыграла роль в сериале “Твин Пикс” .