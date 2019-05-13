Померла відома голлівудська акторка та співачка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Співачка та акторка, володарка премії "Греммі", Доріс Дей померла сьогодні, 13 травня, у США. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Померла Дей у своєму будинку у віці 97 років.
Зазначається, що акторка була у відмінному фізичному здоров'ї для свого віку до недавнього часу, коли захворіла на пневмонію.
Першою роботою Дей у кіно стала картина "Роман у відкритому морі". Вона також з'являлася в таких фільмах, як "Людина, яка занадто багато знала", "Улюбленець вчителів", "Це хутро норки" і "Телефон навпіл", за роль в якому її номінували на премію "Оскар".
У 2008 році Дей вручили "Греммі" за досягнення всього її життя.
Крім того, її удостоїли двох зірок на Голлівудській алеї слави – за внесок у розвиток кінематографа і за внесок у розвиток американської музичної індустрії.
Серед нагород, які отримала Дей, премії Grammy Lifetime Achievement Award та Legend Award.
Нагадаємо, померла акторка, яка зіграла роль у серіалі "Твін Пікс".