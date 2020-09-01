Умерла украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. На 96-м году жизни перестало биться сердце легенды украинского спорта, выдающейся Олимпийской чемпионки Украины, прославленной спортивной гимнастки Нины Бочаровой. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
О причинах смерти именитой спортсменки информация не сообщается.
“Всю свою жизнь двукратная Олимпийская чемпионка и трехкратная серебряная призерка Игр XV Олимпиады в Хельсинки (1952 год), чемпионка мира (1954 год), абсолютная чемпионка СССР (1949 год) самоотверженно служила любимому делу и, пройдя немало жизненных испытаний, всегда оставалась бодрой и активной женщиной, настоящим примером для подражания”, — говорится в сообщении НОК.
Как сообщал УНН, умер старейший хоккеист мира.