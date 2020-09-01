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Умерла украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике

Киев • УНН

 • 118778 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. На 96-м году жизни перестало биться сердце легенды украинского спорта, выдающейся Олимпийской чемпионки Украины, прославленной спортивной гимнастки Нины Бочаровой. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.

Умерла украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике

О причинах смерти именитой спортсменки информация не сообщается.

“Всю свою жизнь двукратная Олимпийская чемпионка и трехкратная серебряная призерка Игр XV Олимпиады в Хельсинки (1952 год), чемпионка мира (1954 год), абсолютная чемпионка СССР (1949 год) самоотверженно служила любимому делу и, пройдя немало жизненных испытаний, всегда оставалась бодрой и активной женщиной, настоящим примером для подражания”, — говорится в сообщении НОК.

Как сообщал УНН, умер старейший хоккеист мира.

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