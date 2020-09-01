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Померла українська олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. На 96-му році життя перестало битися серце легенди українського спорту, видатної Олімпійської чемпіонки України, уславленої спортивної гімнастки Ніни Бочарової. Про це інформує НОК України, передає УНН.

Померла українська олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики

Про причини смерті іменитої спортсменки інформація не повідомляється.

“Все своє життя дворазова Олімпійська чемпіонка та триразова срібна призерка Ігор XV Олімпіади в Гельсінкі (1952 рік), чемпіонка світу (1954 рік), абсолютна чемпіонка СРСР (1949 рік) самовіддано служила улюбленій справі й, пройшовши чимало життєвих випробувань, завжди залишалася бадьорою та активної жінкою, справжнім прикладом для наслідування”, — сказано у повідомленні НОК.

Як повідомляв УНН, помер найстарший хокеїст світу.

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