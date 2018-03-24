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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 7273 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 13398 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 59912 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72211 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101681 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 108997 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116460 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Умерла победительница первого в истории конкурса "Евровидение"

Умерла победительница первого в истории конкурса "Евровидение"

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Умерла швейцарская певица Лиз Ассия, которая победила на первом в истории песенном конкурсе "Евровидение" в 1956 году, передает УНН со ссылкой на сайт конкурса.

Как отмечается, певица скончалась в возрасте 94 года.

В 1956 году она победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней Refrain.

Лиз Ассия неоднократно принимала участие в мероприятиях Евровидения, в частности в 2003 году в обращении из Кипра желала успехов участникам конкурса перед "Большим финалом", а в 2008 году она объявляла начало голосования в Белграде.

В 2011 году певица решила вернуться на сцену Евровидения, однако не прошла национальный отбор. Она также подавала заявку на участие в конкурсе в 2012 году, но не смогла выйти в финал отбора.

Как сообщал УНН, 7 января 2018 года умерла французская певица Франс Галль, победительница Евровидения-1965.

Украинские Национальные Новости

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