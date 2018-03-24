Померла переможниця першого в історії конкурсу "Євробачення"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Померла швейцарська співачка Ліз Ассія, яка перемогла на першому в історії пісенному конкурсі "Євробачення" у 1956 році, передає УНН з посиланням на сайт конкурсу.
Як зазначається, співачка померла у віці 94 роки.
У 1956 році вона перемогла на першому конкурсі "Євробачення", який проходив у Швейцарії, з піснею Refrain.
Ліз Ассія неодноразово брала участь у заходах Євробачення, зокрема 2003 року у зверненні з Кіпру бажала успіхів учасникам конкурсу перед "Великим фіналом", а 2008 року вона оголошувала початок голосування в Белграді.
У 2011 році співачка вирішила повернутися на сцену Євробачення, однак не пройшла національний відбір. Вона також подавала заявку на участь у конкурсі в 2012 році, але не змогла вийти у фінал відбору.
Як повідомляв УНН, 7 січня 2018 року померла французька співачка Франс Галль, переможниця Євробачення-1965.