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Померла переможниця першого в історії конкурсу "Євробачення"

Померла переможниця першого в історії конкурсу "Євробачення"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Померла швейцарська співачка Ліз Ассія, яка перемогла на першому в історії пісенному конкурсі "Євробачення" у 1956 році, передає УНН з посиланням на сайт конкурсу.

Як зазначається, співачка померла у віці 94 роки.

У 1956 році вона перемогла на першому конкурсі "Євробачення", який проходив у Швейцарії, з піснею Refrain.

Ліз Ассія неодноразово брала участь у заходах Євробачення, зокрема 2003 року у зверненні з Кіпру бажала успіхів учасникам конкурсу перед "Великим фіналом", а 2008 року вона оголошувала початок голосування в Белграді.

У 2011 році співачка вирішила повернутися на сцену Євробачення, однак не пройшла національний відбір. Вона також подавала заявку на участь у конкурсі в 2012 році, але не змогла вийти у фінал відбору.

Як повідомляв УНН, 7 січня 2018 року померла французька співачка Франс Галль, переможниця Євробачення-1965.

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