Умерла британская дизайнер Вивьен Вествуд

Детали

В заявлении в Twitter ее дом моды сообщил, что она умерла “мирно и в окружении своей семьи" в Клепхеми, южный Лондон.

Ее муж и творческий партнер Андреас Кронталер сказал: “Я буду продолжать с Вивьен в моем сердце. Мы работали до конца, и она дала мне много вещей, с которыми я могу продолжать работать”.

Справка

Дама Вивьен Вествуд (имя при рождении — Вивьен Изабель Свайр) р. 8 апреля 1941 г., Тинтвисл, Англия. Вествуд — британская дизайнер и модельер, основательница стиля панк и New Wave в моде, политическая и гражданская активистка.

Вествуд повлияла на творчество и карьеру других дизайнеров британской индустрии моды. Патрик Кокс создавал обувь для коллекции Вествуд под названием "Clint Eastwood" в 1984 году. В результате этого сотрудничества на свет появились туфли на девятидюймовой платформе, которые одевала супермодель Наоми Кембелл во время показа Vivienne Westwood в Париже 1993 года.

Одежда Vivienne Westwood была представлена в фильме Sex and the City, вышедшем на мировые киноэкраны в 2008 году. В фильме Керри Брэдшоу получила в подарок свадебное платье от бренда Vivienne Westwood и решила выйти замуж за мистера Бига именно в нем. Свадебное платье от Вествуда стало одной из самых знаковых вещей фильма.

Напомним

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