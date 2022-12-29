Померла британська дизайнерка Вів'єн Вествуд

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У заяві в Twitter її будинок моди повідомив, що вона померла “мирно і в оточенні своєї сім’ї" в Клепхемі, південний Лондон.

Її чоловік і творчий партнер Андреас Кронталер сказав: “Я буду продовжувати з Вів’єн в моєму серці. Ми працювали до кінця, і вона дала мені багато речей, з якими я можу продовжувати працювати”.

Довідка

Дама Вів’єн Вествуд (ім’я при народженні — Вів’єн Ізабель Свайр) нар. 8 квітня 1941, Тінтвісл, Англія. Вествуд — британська дизайнерка і модельєрка, засновниця стилю панк і New Wave у моді, політична і громадянська активістка.

Вествуд вплинула на творчість та кар'єру інших дизайнерів британської індустрії моди. Патрік Кокс створював взуття для колекціії Вествуд під назвою "Clint Eastwood" у 1984 році. В результаті цієї співпраці на світ з'явилися туфлі на дев'ятидюймовій платформі, які одягала супер-модель Наомі Кембел під час показу Vivienne Westwood у Парижі 1993 року.

Одяг Vivienne Westwood був представлений у фільмі Sex and the City, який вийшов на світові кіноекрани у 2008 році. У фільмі Керрі Бредшоу отримала в подарунок весільну сукню від бренду Vivienne Westwood та вирішила вийти заміж за містера Біга саме у ній. Весільна сукня від Вєствуд стала однією з найбільш знакових речей фільму.

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