Умер замглавы МИД Беларуси, назначенный послом в США
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Назначенный послом Беларуси в США заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко скоропостижно скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщает МИД Беларуси, передает УНН.
“Ушел из жизни выдающийся белорусский дипломат, кандидат юридических наук, заместитель министра иностранных дел Олег Иванович Кравченко”, — сообщили в МИД Беларуси.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко скоропостижно скончался 25 декабря на пятидесятом году жизни. По данным СМИ, у него был подтвержденный тест на коронавирус.
В июле Кравченко был назначен на должность посла в США, но не успел уехать на работу в Америку и проживал в Беларуси. Это было первое за 12 лет назначение белорусского посла в США. Причина дипломатического демарша связана с санкциями, которые Вашингтон ввел против правительства Александра Лукашенко за нарушения прав человека.
Стороны сократили штат посольств и отозвали послов. Вместо них миссии в обеих странах возглавляли временные поверенные. В качестве такого поверенного Кравченко работал с 2008 по 2014 годы. В целом он пробыл на дипломатической службе в Беларуси больше 25 лет.
Как сообщал УНН, Сенат США утвердил кандидатуру Джули Фишер на должность главы руководителя американского диппредставительства в Минске, новый посол приняла присягу.
Ушел из жизни выдающийся белорусский дипломат, кандидат юридических наук, заместитель Министра иностранных дел Олег Иванович Кравченко.
Вы всегда в наших сердцах, Олег Иванович!
Ваша белорусская
дипломатическая семья.... pic.twitter.com/6DgJoXgnpm