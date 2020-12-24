Новый посол США в Беларуси приняла присягу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Джули Фишер приведена к присяге в качестве посла США в Белaруси. Об этом в своем Twitter сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Кейл Браун, передает УНН.
“Назначенный посол Джули Фишер была сегодня приведена к присяге в качестве нашего главного дипломата в Белaруси. Она привнесет богатство знаний и опыт в работу, благодаря тому, что она будет представлять жизненно важные интересы США за рубежом”, — написал Браун.
Добавим, что Сенат США утвердил кандидатуру Джули Фишер на пост главы руководителя дипломатического представительства в Минске 15 декабря.
Как сообщал УНН, накануне в США ввели дополнительные санкции против одного человека и четырех учреждений Беларуси за нарушения на президентских выборах и подавление мирных протестов.