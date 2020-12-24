Новий посол США в Білорусі склала присягу

“Призначений посол Джулі Фішер була сьогодні приведена до присяги в якості нашого головного дипломата в Белaрусі. Вона привносить багатство знань і досвід в роботу, завдяки тому, що вона буде представляти життєво важливі інтереси США за кордоном”, — написав Браун.

Додамо, що Сенат США затвердив кандидатуру Джулі Фішер на посаду глави керівника дипломатичного представництва в Мінську 15 грудня.

Як повідомляв УНН, напередодні у США запровадили додаткові санкції проти однієї особи та чотирьох установ Білорусі через порушення на президентських виборах та придушення мирних протестів.