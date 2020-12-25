Помер заступник голови МЗС Білорусі, призначений послом в США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Призначений послом Білорусі в США заступник міністра закордонних справ Білорусі Олег Кравченко раптово помер у віці 49 років. Про це повідомляє МЗС Білорусі, передає УНН.
“Пішов з життя видатний білоруський дипломат, кандидат юридичних наук, заступник міністра закордонних справ Олег Іванович Кравченко”, — повідомили в МЗС Білорусі.
Заступник міністра закордонних справ Білорусі Олег Кравченко помер 25 грудня на п’ятдесятому році життя. За даними ЗМІ, у нього був підтверджений тест на коронавірус.
У липні Кравченко був призначений на посаду посла в США, але не встиг виїхати на роботу в Америку і проживав в Білорусі. Це було перше за 12 років призначення білоруського посла в США. Причина дипломатичного демаршу пов’язана з санкціями, які Вашингтон ввів проти уряду Олександра Лукашенка за порушення прав людини.
Сторони скоротили штат посольств і відкликали послів. Замість них місії в обох країнах очолювали тимчасові повірені. В якості такого повіреного Кравченко працював з 2008 по 2014 роки. В цілому він пробув на дипломатичній службі в Білорусі більше 25 років.
Як повідомляв УНН, Сенат США затвердив кандидатуру Джулі Фішер на посаду глави керівника американського диппредставництва в Мінську, новий посол прийняла присягу.
Ушел из жизни выдающийся белорусский дипломат, кандидат юридических наук, заместитель Министра иностранных дел Олег Иванович Кравченко.
Вы всегда в наших сердцах, Олег Иванович!
Ваша белорусская
дипломатическая семья.... pic.twitter.com/6DgJoXgnpm