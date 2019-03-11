Умер известный украинский дипломат

"Отошел в вечность известный украинский дипломат, посол Антон Денисович Бутейко - одна из ведущих дипломатических фигур независимой Украины. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Справка УНН: Антон Бутейко - украинский дипломат. Родился 6 апреля 1947 года в селе Старый Чарторийск Волынской области. Был Чрезвычайным и Полномочным Посолом Украины в США, Чрезвычайным и Полномочным Посолом Украины в Румынии. Также был первым заместителем Министра иностранных дел Украины, Уполномоченным (агентом) Украины по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море, Национальным координатором сотрудничества Украины с НАТО в сфере внешней политики, главой Межведомственной комиссии по вопросам подготовки Украины к вступлению в НАТО.

Как сообщал УНН, на 92-м году жизни скончался бывший министр обороны США Гарольд Браун, работавший в администрации 39-го президента Джимми Картера.

Напомним, в возрасте 89 лет скончался известный американский дирижер и композитор Андре Превин.