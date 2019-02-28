Помер легендарний американський диригент

Повідомляється, що помер він у своєму будинку в Нью-Йорку сьогодні вранці.

За час свого життя він отримав чотири Оскари. Крім того, був легендарним диригентом Лондонського симфонічного оркестру.

Лондонський симфонічний оркестр опублікував повідомлення про свою “глибоку печаль”, коли почули про його смерть.

“Андре Превін є надзвичайно важливою частиною історії Оркестру. Задовго до того, як була створена програма Оркестру LSO Discovery, Андре Превін завойовував все нову аудиторії через телебачення”, — зазначила керуючий директор Оркестру Кетрін МакДауелл.

Нагадаємо, нещодавно помер відомий український літературознавець і письменник.