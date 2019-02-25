Помер відомий український літературознавець і письменник

"Сьогодні трагічний день, який погасив світ величної Людини... Пішов від нас у інші світи доктор філологічних наук, професор, великий вчений світового рівня, педагог, колега, керівних моєї кандидатської й докторської дисертацій, справжній друг і наставник Леонід Володимирович Ушкалов...", - зазначила вона.

Леонід Ушкалов народився 5 листопада 1956 року на Сумщині. Закінчив філфак Харківського державного університету й працював викладачем, а потім доцентом і професором на кафедрі української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.

Є автором академічних розвідок з історії української літератури, філософії та богослів'я, науково-популярних праць, дитячих книжок. Упорядник, перекладач, автор передмов, приміток і коментарів до багатьох видань. Серед його книжок: "Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання", "Сковорода, Шевченко, фемінізм", "Григорій Сковорода. Буквар миру: книга для сімейного читання", "Україна і Європа: нариси з історії літератури та філософії" тощо.

Нагадаємо, 19 січня сатирик, фейлетоніст і учасник телевізійних гумористичних вечорів "Клуб веселих і кмітливих" Семен Лівшин помер в США на 80-му році життя.