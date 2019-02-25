Помер відомий український літературознавець і письменник
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні на 63-му році життя пішов з життя відомий українських літературознавець, письменник, доктор філологічних наук Леонід Ушкалов. Про це повідомила доцент Харьківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди Наталя Левченко, передає УНН.
"Сьогодні трагічний день, який погасив світ величної Людини... Пішов від нас у інші світи доктор філологічних наук, професор, великий вчений світового рівня, педагог, колега, керівних моєї кандидатської й докторської дисертацій, справжній друг і наставник Леонід Володимирович Ушкалов...", - зазначила вона.
Леонід Ушкалов народився 5 листопада 1956 року на Сумщині. Закінчив філфак Харківського державного університету й працював викладачем, а потім доцентом і професором на кафедрі української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.
Є автором академічних розвідок з історії української літератури, філософії та богослів'я, науково-популярних праць, дитячих книжок. Упорядник, перекладач, автор передмов, приміток і коментарів до багатьох видань. Серед його книжок: "Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання", "Сковорода, Шевченко, фемінізм", "Григорій Сковорода. Буквар миру: книга для сімейного читання", "Україна і Європа: нариси з історії літератури та філософії" тощо.
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