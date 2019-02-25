Умер известный украинский литературовед и писатель

"Сегодня трагический день, который погасил свет величественной Человека... Ушел от нас в другие миры доктор филологических наук, профессор, крупный ученый мирового уровня, педагог, коллега, руководящих моей кандидатской и докторской диссертаций, настоящий друг и наставник Леонид Владимирович Ушкалов...", - отметила она.

Леонид Ушкалов родился 5 ноября 1956 в Сумской области. Окончил филфак Харьковского государственного университета и работал преподавателем, а затем доцентом и профессором на кафедре украинской и мировой литературы Харьковского национального педагогического университета им. Григория Сковороды.

Является автором академических исследований по истории украинской литературы, философии и богословия, научно-популярных работ, детских книг. Составитель, переводчик, автор предисловий, примечаний и комментариев к многих изданий. Среди его книг: "Моя шевченковская энциклопедия: из опыта самопознания", "Сковорода, Шевченко, феминизм", "Григорий Сковорода. Букварь мира: книга для семейного чтения", "Украина и Европа: очерки по истории литературы и философии" и др.

Напомним, 19 января сатирик, фельетонист и участник телевизионных юмористических вечеров "Клуб веселых и находчивых" Семен Лившин скончался в США на 80-м году жизни.