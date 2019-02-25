Умер известный украинский литературовед и писатель

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 16387 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39814 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119636 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122519 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124288 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122452 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154537 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117329 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145183 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Умер известный украинский литературовед и писатель

Умер известный украинский литературовед и писатель

Киев  •  УНН

 • 21082 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня на 63-м году жизни ушел из жизни известный Украинский литературовед, писатель, доктор филологических наук Леонид Ушкалов. Об этом сообщила доцент Харьковского национального педагогического университета им. Г. Сковороды Наталья Левченко, передает УНН.

"Сегодня трагический день, который погасил свет величественной Человека... Ушел от нас в другие миры доктор филологических наук, профессор, крупный ученый мирового уровня, педагог, коллега, руководящих моей кандидатской и докторской диссертаций, настоящий друг и наставник Леонид Владимирович Ушкалов...", - отметила она.

Леонид Ушкалов родился 5 ноября 1956 в Сумской области. Окончил филфак Харьковского государственного университета и работал преподавателем, а затем доцентом и профессором на кафедре украинской и мировой литературы Харьковского национального педагогического университета им. Григория Сковороды.

Является автором академических исследований по истории украинской литературы, философии и богословия, научно-популярных работ, детских книг. Составитель, переводчик, автор предисловий, примечаний и комментариев к многих изданий. Среди его книг: "Моя шевченковская энциклопедия: из опыта самопознания", "Сковорода, Шевченко, феминизм", "Григорий Сковорода. Букварь мира: книга для семейного чтения", "Украина и Европа: очерки по истории литературы и философии" и др.

Напомним, 19 января сатирик, фельетонист и участник телевизионных юмористических вечеров "Клуб веселых и находчивых" Семен Лившин скончался в США на 80-м году жизни.

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