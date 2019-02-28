Умер легендарный американский дирижер
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Известный американский дирижер и композитор Андре Превин умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Сообщается, что он умер в своем доме в Нью-Йорке сегодня утром.
За время своей жизни он получил четыре Оскара. Кроме того, был легендарным дирижером Лондонского симфонического оркестра.
Лондонский симфонический оркестр опубликовал сообщение о своей "глубокой печали", когда услышали о его смерти.
"Андре Превин является чрезвычайно важной частью истории оркестра. Задолго до того, как была создана программа оркестра LSO Discovery, Андре Превин завоевывал все новую аудитории через телевидени", - отметила управляющий директор оркестра Кэтрин Макдауэлл.
Напомним, недавно умер известный украинский литературовед и писатель.