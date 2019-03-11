Помер відомий український дипломат
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Помер відомий український дипломат, посол Антон Бутейко на 71-му році життя. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
"Відійшов у вічність відомий український дипломат, посол Антон Денисович Бутейко - одна з провідних дипломатичних постатей незалежної України. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.
Довідка УНН: Антон Бутейко - український дипломат. Народився 6 квітня 1947 року у селі Старий Чорторийськ Волинської області. Був Надзвичайним і Повноважним Посолом України в США, Надзвичайним і Повноважним Посолом України в Румунії. Також був першим заступником Міністра закордонних справ України, Уповноваженим (агентом) України у справі про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України та Румунії в Чорному морі, Національним координатором співробітництва України з НАТО у сфері зовнішньої політики, головою Міжвідомчої комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО.
Як повідомляв УНН, на 92-му році життя помер колишній міністр оборони США Гарольд Браун, який працював в адміністрації 39-го президента Джиммі Картера.
Нагадаємо, у віці 89 років помер відомий американський диригент і композитор Андре Превін.