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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 26513 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 46061 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 55637 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 59756 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52970 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 94893 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100330 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 127856 просмотра

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Умер известный оперный певец Дмитрий Хворостовский

Умер известный оперный певец Дмитрий Хворостовский

Киев  •  УНН

 • 29080 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Лондоне скончался известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Об этом сообщил РИА Новости певец Дмитрий Маликов, передает УНН.

"У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени", - сказал Маликов.

Хворостовский умер на 56 году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 певец, который уже много лет в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

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Певец в 1989 году победил на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира", где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.

Он выступал в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях, в частности, на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене (Лондон, Великобритания), Метрополитен-оперы в Нью-Йорке (США), Лирик-оперы Чикаго (США), Парижской оперы (Франция), "Ла Скала" (Милан, Италия).

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