Умер известный оперный певец Дмитрий Хворостовский

"У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени", - сказал Маликов.

Хворостовский умер на 56 году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 певец, который уже много лет в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

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Певец в 1989 году победил на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира", где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.

Он выступал в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях, в частности, на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене (Лондон, Великобритания), Метрополитен-оперы в Нью-Йорке (США), Лирик-оперы Чикаго (США), Парижской оперы (Франция), "Ла Скала" (Милан, Италия).