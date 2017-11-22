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Помер відомий оперний співак Дмитро Хворостовський

Київ • УНН

 • 29084 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Лондоні помер відомий оперний співак Дмитро Хворостовський. Про це повідомив РІА Новини співак Дмитро Маліков, передає УНН.

"У мене інформація від моєї поетеси Лілії Виноградової, яка з ним дуже була близька і яка була там з ним. Вона мені написала, що він помер в 3.36 ранку за лондонським часом", - сказав Маліков.

Хворостовський помер на 56 році життя після довгої і тривалої хвороби. В кінці червня 2015 співак, який вже багато років жив в Лондоні, оголосив, що страждає від пухлини мозку.

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Співак в 1989 році переміг на телевізійному конкурсі Бі-бі-сі "Співак світу", де він був удостоєний титулу "Кращий голос" і отримав головний приз.

Він виступав в кращих світових оперних театрах і брати участь в визнаних оперних фестивалях, зокрема, на сцені Королівського театру в Ковент-Гардені (Лондон, Великобританія), Метрополітен-опери в Нью Йорку (США), Лірик-опери Чикаго (США), Паризької опери (Франція), "Ла Скала" (Мілан, Італія).

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