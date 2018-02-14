Умер известный врач и общественный деятель Владимир Загородний

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67560 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83198 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85872 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108772 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100829 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104753 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111709 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122866 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134387 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Умер известный врач и общественный деятель Владимир Загородний

Умер известный врач и общественный деятель Владимир Загородний

Киев  •  УНН

 • 39803 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня в результате тяжелой болезни скончался выдающийся врач, известный общественный деятель Владимир Васильевич Загородний, передает УНН.

Владимир Васильевич родился 14 ноября 1949 года.

В 1977 г.. окончил Киевский государственный медицинский институт им. А.А. Богомольца. После окончания вуза работал хирургом в клинической больнице Киевской обл., а впоследствии - ее главным врачом.

В 1996-2003 гг. он занимал должность заместителя начальника Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения (ГУЗ и МО) Киевской городской государственной администрации.

С августа 2003 года по март 2005 года занимал должность заместителя министра здравоохранения Украины.

В 2005г. он вернулся на должность заместителя начальника ГУЗ и МЗ Киевской городской государственной администрации и занимал ее до 2006 года. 

Возглавлял Украинскую федерацию работодателей здравоохранения.

За значительный вклад в развитие медицины был награжден званием "Заслуженный врач Украины" и орденом "За заслуги" III степени. Имел степень кандидата наук по государственному управлению.

Напомним, профессор, доктор философских наук Мирослав Попович умер 10 февраля в 87-летнем возрасте. Он был одним из участников инициативы "Первого декабря", директором Института философии имени Сковороды НАН Украины. 13 февраля Мирослава Поповича похоронили на Байковом кладбище.

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