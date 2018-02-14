Умер известный врач и общественный деятель Владимир Загородний
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня в результате тяжелой болезни скончался выдающийся врач, известный общественный деятель Владимир Васильевич Загородний, передает УНН.
Владимир Васильевич родился 14 ноября 1949 года.
В 1977 г.. окончил Киевский государственный медицинский институт им. А.А. Богомольца. После окончания вуза работал хирургом в клинической больнице Киевской обл., а впоследствии - ее главным врачом.
В 1996-2003 гг. он занимал должность заместителя начальника Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения (ГУЗ и МО) Киевской городской государственной администрации.
С августа 2003 года по март 2005 года занимал должность заместителя министра здравоохранения Украины.
В 2005г. он вернулся на должность заместителя начальника ГУЗ и МЗ Киевской городской государственной администрации и занимал ее до 2006 года.
Возглавлял Украинскую федерацию работодателей здравоохранения.
За значительный вклад в развитие медицины был награжден званием "Заслуженный врач Украины" и орденом "За заслуги" III степени. Имел степень кандидата наук по государственному управлению.
Напомним, профессор, доктор философских наук Мирослав Попович умер 10 февраля в 87-летнем возрасте. Он был одним из участников инициативы "Первого декабря", директором Института философии имени Сковороды НАН Украины. 13 февраля Мирослава Поповича похоронили на Байковом кладбище.