Помер відомий лікар і громадський діяч Володимир Загородній
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні внаслідок тяжкої хвороби помер видатний лікар, відомий громадський діяч Володимир Васильович Загородній, передає УНН.
Володимир Васильович народився 14 листопада 1949 р.
У 1977 р. закінчив Київський державний медичний інститут ім. О.О. Богомольця. Після закінчення вузу працював хірургом у клінічній лікарні Київської обл., а згодом — її головним лікарем.
У 1996–2003 рр. він обіймав посаду заступника начальника Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення (ГУОЗ та МЗ) Київської міської державної адміністрації.
З серпня 2003 по березень 2005 р. обіймав посаду заступника міністра охорони здоров’я України.
У 2005 р. він повернувся на посаду заступника начальника ГУОЗ та МЗ Київської міської державної адміністрації та обіймав її до 2006 р.
Очолював Українську федерацію роботодавців охорони здоров’я.
За значний внесок у розвиток медицини був нагороджений званням “Заслужений лікар України” та орденом “За заслуги” ІІІ ступеня. Мав науковий ступінь кандидата наук з державного управління.
Нагадаємо, професор, доктор філософських наук Мирослав Попович помер 10 лютого у 87-річному віці. Він був одним із учасників ініціативи “Першого грудня”, директором Інституту філософії імені Сковороди НАН України. 13 лютого Мирослава Поповича поховали на Байковому кладовищі.