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Умер Сильвио Берлускони - СМИ

Киев • УНН

 • 19485047 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Италии умер бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Об этом сообщает газета Corriere della Sera, пишет УНН.

Умер Сильвио Берлускони - СМИ

Детали

"Сильвио Берлускони умер сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане", - говорится в сообщении.

Бывшему премьер-министру Италии, лидеру Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет.

Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после длительной госпитализации - 45 дней - которая закончилась несколько недель назад, из-за пневмонии и формы лейкемии.

Как сообщается, утром его брат Паоло с детьми приехали в больницу, где уже находилась его партнерша Марта Фашина.

Справочно

Сильвио Берлускони - итальянский политик, бывший премьер-министр Италии (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011). Один из самых богатых медиамагнатов в Италии, был третьим в Италии и 118 в мире в списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes 2011 года. Владелец контрольного пакета акций холдинга «Fininvest», объединяющего примерно 150 компаний, действующих практически во всех сферах жизни итальянцев. Был владельцем ФК «Милан» с 1986 по 2017 год.

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