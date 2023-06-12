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Помер Сільвіо Берлусконі - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. В Італії помер колишній прем'єр-міністр країни Сільвіо Берлусконі. Про це повідомляє газета Corriere della Sera, пише УНН.

Помер Сільвіо Берлусконі - ЗМІ

Деталі

"Сільвіо Берлусконі помер сьогодні в лікарні Сан-Раффаеле в Мілані", - ідеться у повідомленні.

Колишньому прем'єру-міністру Італії, лідеру Forza Italia і засновнику Mediaset було 86 років.

Берлусконі повернувся в Сан-Раффаеле минулої п'ятниці після тривалої госпіталізації - 45 днів - яка закінчилася кілька тижнів тому, через пневмонію і форму лейкемії.

Як повідомляється, вранці його брат Паоло з дітьми приїхали до лікарні, де вже перебувала його партнерка Марта Фашіна.

Довідково

Сільвіо Берлусконі - італійський політик, колишній Прем'єр-міністр Італії (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011). Один із найзаможніших медіамагнатів в Італії, був третім в Італії та 118 у світі в списку найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes 2011 року. Власник контрольного пакету акцій холдингу «Fininvest», який об'єднує приблизно 150 компаній, що діють практично у всіх сферах життя італійців. Був власником ФК «Мілан» з 1986 до 2017 року.

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