Помер Сільвіо Берлусконі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В Італії помер колишній прем'єр-міністр країни Сільвіо Берлусконі. Про це повідомляє газета Corriere della Sera, пише УНН.
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"Сільвіо Берлусконі помер сьогодні в лікарні Сан-Раффаеле в Мілані", - ідеться у повідомленні.
Колишньому прем'єру-міністру Італії, лідеру Forza Italia і засновнику Mediaset було 86 років.
Берлусконі повернувся в Сан-Раффаеле минулої п'ятниці після тривалої госпіталізації - 45 днів - яка закінчилася кілька тижнів тому, через пневмонію і форму лейкемії.
Як повідомляється, вранці його брат Паоло з дітьми приїхали до лікарні, де вже перебувала його партнерка Марта Фашіна.
Довідково
Сільвіо Берлусконі - італійський політик, колишній Прем'єр-міністр Італії (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011). Один із найзаможніших медіамагнатів в Італії, був третім в Італії та 118 у світі в списку найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes 2011 року. Власник контрольного пакету акцій холдингу «Fininvest», який об'єднує приблизно 150 компаній, що діють практично у всіх сферах життя італійців. Був власником ФК «Мілан» з 1986 до 2017 року.