Умер режиссер театра на Подоле Виталий Малахов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В возрасте 67 лет скончался украинский режиссер, руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов. Об этом в Facebook сообщила его дочь Даша Малахова, информирует УНН.
Детали
Виталий Малахов скончался в четверг, 4 ноября.
"19.07.1954 — 04.11.2021. Лети, родной мой", — написала дочь режиссера.
26 октября Малахова госпитализировали в больницу. У него начался сепсис. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации. Виталию должны были имплантировать искусственную почку.
"В течение двух дней мы были между небом и землей. Никогда в жизни мне не было так страшно и плохо. Сейчас диагноз установлен — о себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис", — писала Даша Малахова.
Добавим
С 1987 года Виталий Малахов был художественным руководителем Киевского академического драматического театра на Подоле.
В 2008 году режиссер получил звание Народного артиста Украины и стал лауреатом Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко в области искусства.