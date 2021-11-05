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Умер режиссер театра на Подоле Виталий Малахов

Киев • УНН

 • 28339 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В возрасте 67 лет скончался украинский режиссер, руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов. Об этом в Facebook сообщила его дочь Даша Малахова, информирует УНН.

Умер режиссер театра на Подоле Виталий Малахов

Детали

Виталий Малахов скончался в четверг, 4 ноября.

"19.07.1954 — 04.11.2021. Лети, родной мой", — написала дочь режиссера.

26 октября Малахова госпитализировали в больницу. У него начался сепсис. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации. Виталию должны были имплантировать искусственную почку.

"В течение двух дней мы были между небом и землей. Никогда в жизни мне не было так страшно и плохо. Сейчас диагноз установлен — о себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис", — писала Даша Малахова.

Добавим

С 1987 года Виталий Малахов был художественным руководителем Киевского академического драматического театра на Подоле.

В 2008 году режиссер получил звание Народного артиста Украины и стал лауреатом Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко в области искусства.

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