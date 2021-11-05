Помер режисер театру на Подолі Віталій Малахов

Деталі

Віталій Малахов помер у четвер, 4 листопада.

"19.07.1954 — 04.11.2021. Лети, рідний мій", — написала донька режисера.

26 жовтня Малахова госпіталізували до лікарні. У нього почався сепсис. Він перебував у тяжкому стані в реанімації. Віталію мали імплантувати штучну нирку.

"Протягом двох днів ми були між небом та землею. Ніколи у житті мені не було так страшно та погано. Наразі діагноз встановлено — про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис", — писала Даша Малахова.

Додамо

Із 1987 року Віталій Малахов був художнім керівником Київського академічного драматичного театру на Подолі.

2008 року режисер здобув звання Народного артиста України та став лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка у галузі мистецтва.