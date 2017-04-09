Умер поэт А.Волохонский

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59367 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106779 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164201 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120534 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119051 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113900 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105168 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156191 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер поэт А.Волохонский

Умер поэт А.Волохонский

Киев  •  УНН

 • 12126 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Поэт Анри Волохонский, автор стихотворения “Рай” ( “Над небом голубым есть город золотой...”), умер на восемьдесят втором году жизни. Он умер во сне в субботу, 8 апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Рок-музыкант Борис Гребенщиков заявил, что А.Волохонский благодаря своему творчеству навсегда останется в истории музыки.

"Человек, который написал такую ​​гениальную песню, должен остаться в истории русской музыки навсегда. Лучше этой песни я в жизни не слышал и не пел ничего", - сказал Б.Гребенщиков.

Анри Волохонский родился 19 марта 1936 года в Ленинграде, окончил химико-фармацевтический институт. В конце 1950-х начал писать стихи, песни и пьесы, публиковался в самиздате. Только одно его произведение было опубликовано в СССР - байка "Кентавр" в журнале "Аврора" в 1972 году.

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В 1973-м он уехал в Израиль, через 12 лет переселился в немецкий Мюнхен, где работал редактором отдела новостей на "Радио Свобода". С 2004 года А.Волохонский проживал в поселке Рексинген вблизи города Хорб.

Перу поэта принадлежит ряд произведений, от иронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологические мотивы подвергаются обработке, сочетающей иронию с метафизикой. Из произведений А.Волохонского наибольшую известность приобрело стихотворение "Рай", положенное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии выполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме "Асса".

В эмиграции А.Волохонский занимался литературным переводом.

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