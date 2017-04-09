Умер поэт А.Волохонский
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Поэт Анри Волохонский, автор стихотворения “Рай” ( “Над небом голубым есть город золотой...”), умер на восемьдесят втором году жизни. Он умер во сне в субботу, 8 апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
Рок-музыкант Борис Гребенщиков заявил, что А.Волохонский благодаря своему творчеству навсегда останется в истории музыки.
"Человек, который написал такую гениальную песню, должен остаться в истории русской музыки навсегда. Лучше этой песни я в жизни не слышал и не пел ничего", - сказал Б.Гребенщиков.
Анри Волохонский родился 19 марта 1936 года в Ленинграде, окончил химико-фармацевтический институт. В конце 1950-х начал писать стихи, песни и пьесы, публиковался в самиздате. Только одно его произведение было опубликовано в СССР - байка "Кентавр" в журнале "Аврора" в 1972 году.
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В 1973-м он уехал в Израиль, через 12 лет переселился в немецкий Мюнхен, где работал редактором отдела новостей на "Радио Свобода". С 2004 года А.Волохонский проживал в поселке Рексинген вблизи города Хорб.
Перу поэта принадлежит ряд произведений, от иронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологические мотивы подвергаются обработке, сочетающей иронию с метафизикой. Из произведений А.Волохонского наибольшую известность приобрело стихотворение "Рай", положенное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии выполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме "Асса".
В эмиграции А.Волохонский занимался литературным переводом.