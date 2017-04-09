Помер поет А.Волохонський

Рок-музикант Борис Гребенщиков заявив, що А.Волохонський завдяки своїй творчості назавжди залишиться в історії музики.

“Людина, яка написала таку геніальну пісню, повинна залишитися в історії російської музики назавжди. Кращої за цю пісню я в житті не чув і не співав нічого”, — сказав Б.Гребенщиков.

Анрі Волохонський народився 19 березня 1936 року в Ленінграді, він закінчив хіміко-фармацевтичний інститут. В кінці 1950-х почав писати вірші, пісні і п’єси, публікувався в самвидаві. Тільки один з його творів було опубліковано в СРСР — байка “Кентавр” в журналі “Аврора” в 1972 році.

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У 1973-му він виїхав до Ізраїлю, через 12 років переселився до німецького Мюнхена, де працював редактором відділу новин на “Радіо Свобода”. З 2004 року А.Волохонський проживав в селищі Рексінген поблизу міста Хорб.

Перу поета належить низка творів, від іронічних мініатюр до поем, в яких епічні та міфологічні мотиви піддаються обробці, що поєднує іронію з метафізикою. З творів А.Волохонського найбільшу популярність здобув вірш “Рай”, покладений на музику Володимира Вавилова і згодом виконаний Олексієм Хвостенко, а потім Борисом Гребенщиковим у фільмі “Асса”.

В еміграції А.Волохонський займався літературним перекладом.