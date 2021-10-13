Умер первый директор Чернобыльской АЭС, осужденный за катастрофу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он возглавлял станцию с момента ее создания до 26 апреля 1986 года в день катастрофы, что стала одной из крупнейших аварий на атомных електростанциях в истории. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" в Facebook.
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"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким умершего", - говорится в сообщении.
Дополнение
Виктор Брюханов был назначен директором Чернобыльской АЭС еще до ее строительства, в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство, а затем эксплуатацию станции.
В первые часы после аварии Брюханов неверно оценил масштабы случившегося на АЭС, что отразилось в его сообщениях советскому руководству.
В 1988 году Брюханова вместе с бывшим главным инженером станции Николаем Фоминым приговорили к 10 годам заключения, но пять лет спустя бывшего директора досрочно освободили из тюрьмы.
26 апреля 2021 года СБУ обнародовала секретные документы о катастрофе. В частности, есть первый доклад Виктора Брюханова от 26 апреля 1986-го года, он писал, что ситуация в городе Припяти и районах рядом нормальная, а уровень радиации контролируемый.
Авария на Чернобыльской АЭС считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва на четвертом энергоблоке станции в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ, радиоактивное облучение получили почти 8,4 миллиона человек.