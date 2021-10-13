Умер первый директор Чернобыльской АЭС, осужденный за катастрофу

КИЕВ. 13 октября. УНН. Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он возглавлял станцию с момента ее создания до 26 апреля 1986 года в день катастрофы, что стала одной из крупнейших аварий на атомных електростанциях в истории. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" в Facebook.