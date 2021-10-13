Помер перший директор Чорнобильської АЕС, якого засудили за катастрофу

Цитата

"Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Колектив та адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним та близьким померлого", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Віктор Брюханов був призначений директором Чорнобильської АЕС ще до її будівництва, в 1970 році. Спочатку він очолював будівництво, а потім експлуатацію станції.

У перші години після аварії Брюханов невірно оцінив масштаби того, що сталося на АЕС, що відбилося в його повідомленнях радянському керівництву.

У 1988 року Брюханова разом з колишнім головним інженером станції Миколою Фоміним засудили до 10 років ув'язнення, але п'ять років по тому колишнього директора достроково звільнили з в'язниці.

26 квітня 2021 року СБУ оприлюднила секретні документи про катастрофу. Зокрема, є перша доповідь Віктора Брюханова від 26 квітня 1986-го року, він писав, що ситуація в місті Прип'яті і районах поруч нормальна, а рівень радіації контрольований.

Аварія на Чорнобильській АЕС вважається однією з найбільших техногенних катастроф в історії. В результаті вибуху на четвертому енергоблоці станції в навколишнє середовище було викинуто значну кількість радіоактивних речовин, радіоактивного опромінення зазнали майже 8,4 мільйона осіб.