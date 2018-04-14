Умер оскароносный чешский режисер

Форман умер в пятницу в Соединенных Штатах после непродолжительной болезни, сообщила его жена Мартина.

"Его уход был спокойным, и он все время был окружен своей семьей и ближайшими друзьями", - сказала она.

Форман родился в чешском городе Каслав 18 февраля 1932 года, но переехал в Соединенные Штаты после "Пражской весны" в 1968 году. В 1970-х годах он стал гражданином США.

"Пролетая над гнездом кукушки" и "Амадеус" получили в целом 13 "Оскаров", в том числе и сам Форман в номинации "Лучший режиссер".

Напомним, футболист чемпионата Франции умер в 18 лет.