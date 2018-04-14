Помер оскароносний чеський режисер
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Чеський і американський кінорежисер Мілош Форман, який отримав визнання в Голлівуді з оскароносними "Пролітаючи над гніздом зозулі" та "Амадеусом", помер у віці 86 років, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Форман помер в п'ятницю в Сполучених Штатах після нетривалої хвороби, повідомила його дружина Мартіна.
"Його відхід був спокійним, і він весь час був оточений своєю сім'єю і найближчими друзями", - сказала вона.
Форман народився в чеському місті Каслав 18 лютого 1932 року, але переїхав до Сполучених Штатів після "Празької весни" в 1968 році. У 1970-х роках він став громадянином США.
"Пролітаючи над гніздом зозулі" та "Амадеус" отримали в цілому 13 "Оскарів", у тому числі і сам Форман в номінації "Кращий режисер".
Нагадаємо, футболіст чемпіонату Франції помер у 18 років.