Умер один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон

Цитата

“Сегодня вечером мы узнали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, умер после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье”, — говорится в публикации на официальной странице UB40 в Twitter.

Детали

По данным газеты The Guardian, с даты основания в 1978 году коллективу удалось продать 100 млн. Альбомов по всему миру. Более 50 раз их песни попадали в британские музыкальные чарты. К самым известным песням группы относятся кавер-версии на Can’t Help Falling In Love Элвиса Пресли и композицию Нила Даймонда Red Red Wine. Теренс Уилсон покинул группу в 2013 году. Он продолжил музыкальную карьеру в составе коллектива Ali Campbell & Astro совместно с британским певцом Али Кэмпбеллом, который также был его бывшим коллегой по UB40.

Напомним

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера, менеджера кофейни из сериала “Друзья” (Friends, 1994-2004), умер в возрасте 59 лет в результате продолжительной болезни.