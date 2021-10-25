Помер актор серіалу “Друзі”
Київ • УНН
КИЇВ, 25 жовтня. УНН. Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, відомий за роллю Гантера, менеджера кав’ярні з серіалу “Друзі” (Friends, 1994-2004), помер у віці 59 років в результаті тривалої хвороби. Про це в неділю повідомив портал TMZ з посиланням на представника актора, передає УНН.
Деталі
За його даними, причиною смерті став рак, з яким актор боровся протягом останніх чотирьох років. Повідомляється, що Тайлер помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі.
Цитата
“Світ знав його як Гантера <...>, а близькі — як актора, музиканта, борця з раком і люблячого чоловіка”, — наводить видання слова представника сім’ї.
Довідково
Крім “Друзів”, Тайлер зіграв в таких серіалах, як “Сабріна — маленька відьма” (Sabrina the Teenage Witch, 1996-2003), “Журнал мод” (Just Shoot Me !, 1997-2003) і “Клініка” (Scrubs, 2001-2010).
Нагадаємо
Віллі Гарсон, який зіграв Стенфорда Блатча, друга Керрі Бредшоу на телесеріалі “Секс у великому місті”, помер у віці 57 років.