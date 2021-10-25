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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Помер актор серіалу “Друзі”

Київ • УНН

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КИЇВ, 25 жовтня. УНН. Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, відомий за роллю Гантера, менеджера кав’ярні з серіалу “Друзі” (Friends, 1994-2004), помер у віці 59 років в результаті тривалої хвороби. Про це в неділю повідомив портал TMZ з посиланням на представника актора, передає УНН.

Помер актор серіалу “Друзі”

Деталі

За його даними, причиною смерті став рак, з яким актор боровся протягом останніх чотирьох років. Повідомляється, що Тайлер помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Цитата

“Світ знав його як Гантера <...>, а близькі — як актора, музиканта, борця з раком і люблячого чоловіка”, — наводить видання слова представника сім’ї.

Довідково

Крім “Друзів”, Тайлер зіграв в таких серіалах, як “Сабріна — маленька відьма” (Sabrina the Teenage Witch, 1996-2003), “Журнал мод” (Just Shoot Me !, 1997-2003) і “Клініка” (Scrubs, 2001-2010).

Нагадаємо

Віллі Гарсон, який зіграв Стенфорда Блатча, друга Керрі Бредшоу на телесеріалі “Секс у великому місті”, помер у віці 57 років.

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