Помер актор серіалу “Друзі”

Деталі

За його даними, причиною смерті став рак, з яким актор боровся протягом останніх чотирьох років. Повідомляється, що Тайлер помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Цитата

“Світ знав його як Гантера <...>, а близькі — як актора, музиканта, борця з раком і люблячого чоловіка”, — наводить видання слова представника сім’ї.

Довідково

Крім “Друзів”, Тайлер зіграв в таких серіалах, як “Сабріна — маленька відьма” (Sabrina the Teenage Witch, 1996-2003), “Журнал мод” (Just Shoot Me !, 1997-2003) і “Клініка” (Scrubs, 2001-2010).

Нагадаємо

Віллі Гарсон, який зіграв Стенфорда Блатча, друга Керрі Бредшоу на телесеріалі “Секс у великому місті”, помер у віці 57 років.