Умер актер сериала "Друзья"
Киев • УНН
КИЕВ, 25 октября. УНН. Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Хантера, менеджера кафе из сериала "Друзья" (Friends, 1994-2004), умер в возрасте 59 лет в результате продолжительной болезни. Об этом в воскресенье сообщил портал TMZ со ссылкой на представителя актера, передает УНН.
Детали
По его данным, причиной смерти стал рак, с которым актер боролся в течение последних четырех лет. Сообщается, что Тайлер умер в своем доме в Лос-Анджелесе.
Цитата
“Мир знал его как Хантера <...>, а близкие — как актера, музыканта, борца с раком и любящего мужа”, — приводит издание слова представителя семьи.
Справка
Кроме “Друзей”, Тайлер сыграл в таких сериалах, как “Сабрина — маленькая ведьма” (Sabrina the Teenage Witch, 1996-2003), “Журнал мод” (Just Shoot Me!, 1997-2003) и “Клиника” (Scrubs, 2001-2010).
Напомним
Вилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блатч, вторая Кэрри Брэдшоу на телесериале “Секс в большом городе”, умер в возрасте 57 лет.