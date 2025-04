Умер актер сериала "Друзья"

Детали

По его данным, причиной смерти стал рак, с которым актер боролся в течение последних четырех лет. Сообщается, что Тайлер умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

Цитата

“Мир знал его как Хантера <...>, а близкие — как актера, музыканта, борца с раком и любящего мужа”, — приводит издание слова представителя семьи.

Справка

Кроме “Друзей”, Тайлер сыграл в таких сериалах, как “Сабрина — маленькая ведьма” (Sabrina the Teenage Witch, 1996-2003), “Журнал мод” (Just Shoot Me!, 1997-2003) и “Клиника” (Scrubs, 2001-2010).

Напомним

Вилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блатч, вторая Кэрри Брэдшоу на телесериале “Секс в большом городе”, умер в возрасте 57 лет.