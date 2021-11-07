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Помер один із засновників британської реггі-групи UB40 Теренс Вілсон

Київ • УНН

 • 20333 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Один із засновників британської реггі-групи UB40, колишній вокаліст колективу Теренс Вілсон помер у віці 64 років. Про це музиканти повідомили у суботу, передає УНН.

Помер один із засновників британської реггі-групи UB40 Теренс Вілсон

Цитата

“Сьогодні ввечері ми дізналися сумну новину про те, що колишній учасник UB40 Теренс Вілсон, більш відомий як Астро, помер після нетривалої хвороби. Наші щирі співчуття його родині”, — йдеться у публікації на офіційній сторінці UB40 у Twitter.

Деталі

За даними газети The Guardian, з дати заснування в 1978 році колективу вдалося продати 100 млн. альбомів по всьому світу. Понад 50 разів їхні пісні потрапляли до британських музичних чартів. До найвідоміших пісень гурту відносяться кавер-версії на Can’t Help Falling In Love Елвіса Преслі та композицію Ніла Даймонда Red Red Wine. Теренс Вілсон покинув гурт у 2013 році. Він продовжив музичну кар’єру у складі колективу Ali Campbell & Astro спільно з британським співаком Алі Кемпбеллом, який також був його колишнім колегою по UB40.

Нагадаємо

Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, відомий за роллю Гантера, менеджера кав’ярні з серіалу “Друзі” (Friends, 1994-2004), помер у віці 59 років в результаті тривалої хвороби.

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