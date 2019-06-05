Умер один из бывших президентов УЕФА

Заработав репутацию сильного и способного лидера, Юханссон в 1990 году был избран пятым президентом УЕФА на Конгрессе на Мальте. Швед был президентом УЕФА в течение 17 лет - с 1990 по 2007 год.

Во время работы Юханссона в УЕФА лицо европейского футбола сильно изменилось. Причем речь идет не только о спортивной составляющей, но и о коммерческой. До его прихода УЕФА выполнял лишь административные функции, а штаб-квартира находилась в скромном пригороде Берна. При Юханссоне же организация стала развитой и современной. Ее офис переехал в Ньон на берег Женевского озера и стал называться Домом европейского футбола.

В годы правления Леннарта Юханссона, в начале 90-х, была создана Лига чемпионов УЕФА, ставшей самым престижным турниром на планете. В нем из года в год выступают сильнейшие футболисты мира, за которыми следят миллионы болельщиков.

Стоит отметить, что в Конгрессе УЕФА в Дюссельдорфе в январе 2007 года Леннарт Юханссон был избран почетным президентом УЕФА. Он продолжал активно интересоваться жизнью европейского футбола, в частности, посещал заседания Исполнительного комитета УЕФА.

Добавим также, в связи с уходом из жизни бывшего президента УЕФА Юханссона на всех матчах под эгидой УЕФА на этой неделе пройдет минута молчания.