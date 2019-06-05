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Помер один із колишніх президентів УЄФА

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КИЇВ. 6 червня. УНН. УЄФА і футбольний світ оплакують смерть Леннарта Юханссона – екс-голови Асоціації, який пішов з життя у віці 89 років. Про це пише УЄФА, передає УНН.

Заробивши репутацію сильного і здатного лідера, Юханссон в 1990 році був обраний п'ятим президентом УЄФА на Конгресі на Мальті. Швед був президентом УЄФА протягом 17 років - з 1990 по 2007 рік.

Під час роботи Юханссона в УЄФА особа європейського футболу сильно змінилося. Причому мова йде не тільки про спортивну складову, але і про комерційну. До його приходу УЄФА виконував лише адміністративні функції, а штаб-квартира знаходилася в скромному передмісті Берна. При Юханссон ж організація стала розвиненою і сучасної. Її офіс переїхав в Ньйон на берег Женевського озера і став називатися Будинком європейського футболу.

У роки правління Леннарта Юханссона, на початку 90-х, була створена Ліга чемпіонів УЄФА, що стала найпрестижнішим турніром на планеті. У ньому з року в рік виступають найсильніші футболісти світу, за якими стежать мільйони уболівальників.

Варто відзначити, що в Конгресі УЄФА в Дюссельдорфі в січні 2007 року Леннарт Юханссон був обраний почесним президентом УЄФА. Він продовжував активно цікавитися життям європейського футболу, зокрема, відвідував засідання Виконавчого комітету УЄФА.

Додамо також, у зв'язку з відходом з життя колишнього президента УЄФА Юханссона на всіх матчах під егідою УЄФА на цьому тижні пройде хвилина мовчання.

Українські Національні Новини

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