Умер народный артист Украины Анатолий Решетников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Умер актер, народный артист Украины Анатолий Решетников, сообщает УНН.
"Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, народный артист Украины Анатолий Решетников (1923 - 2018). Актер яркой харизмы, сильного темперамента. Помню его замечательного Сорина в "Чайке", запомнились другие блестящие роли его позднего периода на сцене Киевского театра им. Леси Украинки", - написал журналист Олег Вергелис в Facebook.
Журналист отметил, что "последние годы в его личной жизни все было довольно сложно".
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"..он жил не в своей столичной квартире, а в Доме ветеранов сцены под Киевом. Оттуда и ушел в мир иной. Царство Небесное, вечная память ...", - добавил Вергелис.
Справка: Решетников родился 22 июня 1923 года. В 1948 году окончил Киевский театральный институт. После завершения учебы начал работать в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.
Решетников также снимался в фильмах и телеспектаклях.