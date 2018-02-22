Помер народний артист України Анатолій Решетніков
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Помер актор, народний артист України Анатолій Решетніков, повідомляє УНН.
“Пішов з життя патріарх вітчизняної сцени, народний артист України Анатолій Решетніков (1923 - 2018). Актор яскравої харизми, сильного темпераменту. Пам ятаю його чудового Соріна в "Чайці", запам'ятались інші блискучі ролі його пізнього періоду на сцені Київського театру ім. Лесі Українки”, - написав журналіст Олег Вергеліс у Facebook.
Журналіст відзначив, що "останні роки в його особистому житті все було досить складно".
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"..він мешкав не в своїй столичній квартирі, а в Будинку ветеранів сцени під Києвом. Звідти і пішов в інший світ. Царство Небесне, вічна пам'ять...", - додав Вергеліс.
Довідка: Решетніков народився 22 червня 1923 року. У 1948-му закінчив Київський театральний інститут. Після завершення навчання почав працювати в Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки.
Решетніков також знімався у фільмах і телеспектаклях.