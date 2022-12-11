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Умер бывший пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский

Киев • УНН

 • 2165038 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В возрасте 41 года умер журналист и бывший пресс-секретарь национально-освободительного движения "Правый сектор" Артем Скоропадский. Об этом в Facebook сообщила его жена Елена Солодовникова, передает УНН.

Цитата

"Артем Скоропадский умер вчера утром в реанимации. После долгой тяжелой желудочной болезни", – написала Елена.

Добавим

Артем Скоропадский родился в москве. Он много лет работал в российских медиа. В 2005 году журналист переехал в Украину и работал корреспондентом издания "Коммерсант-Украина".

В 2013 году Артем ушел из журналистики и во время протестов на Майдане стал пресс-секретарем движения "Правый сектор". фсб рф объявило его в розыск.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский предоставил Артему Скоропадскому украинское гражданство.

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