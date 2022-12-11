Умер бывший пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В возрасте 41 года умер журналист и бывший пресс-секретарь национально-освободительного движения "Правый сектор" Артем Скоропадский. Об этом в Facebook сообщила его жена Елена Солодовникова, передает УНН.
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"Артем Скоропадский умер вчера утром в реанимации. После долгой тяжелой желудочной болезни", – написала Елена.
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Артем Скоропадский родился в москве. Он много лет работал в российских медиа. В 2005 году журналист переехал в Украину и работал корреспондентом издания "Коммерсант-Украина".
В 2013 году Артем ушел из журналистики и во время протестов на Майдане стал пресс-секретарем движения "Правый сектор". фсб рф объявило его в розыск.
В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский предоставил Артему Скоропадскому украинское гражданство.