Зеленський дав спікеру "Правого сектору" Скоропадському українське громадянство

Цитата

“Президент підписав указ про надання мені громадянства України. Слава Україні!”, — написав Скоропадський.

Додамо, що раніше він був громадянином Російської Федерації.

Доповнення

Минулого року повідомлялося, що Скоропадського розшукує ФСБ як громадянина РФ, який підтримав Україну у війні з Москвою.

У 2017 році суд в Росії заочно взяв під варту трьох росіян, причетних до діяльності організації “Правий сектор”, серед них був Скоропадський.

Так, у Росії порушено кримінальну справу стосовно громадян Російської Федерації, причетних до діяльності “Правого сектора”.



Нагадаємо, як повідомляв УНН, Президент України підписав Указ про припинення громадянства Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука на підставі пункту 26 ст. 106 Конституції України (яка регламентує повноваження Глави держави) та ст. 17 і 19 ЗУ “Про громадянство України” (регламентують припинення та втрату громадянства).