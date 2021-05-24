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Зеленский дал спикеру "Правого сектора" Скоропадскому украинское гражданство

Киев • УНН

 • 23383 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Спикер “Правого сектора” Артем Скоропадский заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении ему украинского гражданства. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Зеленский дал спикеру "Правого сектора" Скоропадскому украинское гражданство

Цитата

“Президент подписал указ о предоставлении мне гражданства Украины. Слава Украине!”, — написал Скоропадский.

Добавим, что ранее он был гражданином Российской Федерации.

Дополнение

В прошлом году сообщалось, что Скоропадского разыскивает ФСБ как гражданина РФ, поддержавшего Украину в войне с Москвой.

В 2017 году суд в России заочно под стражу трех россиян, причастных к деятельности организации “Правый сектор”, среди них был Скоропадский.

Так, в России возбуждено уголовное дело в отношении граждан Российской Федерации, имеющих отношение к деятельности “Правого сектора”.

Напомним, как сообщал УНН, Президент Украины подписал Указ о прекращении гражданства Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука на основании пункта 26 ст. 106 Конституции Украины (которая регламентирует полномочия главы государства) и ст. 17 и 19 ЗУ “О гражданстве Украины” (регламентируют прекращение и потерю гражданства).

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