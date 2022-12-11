Помер колишній прессекретар "Правого сектору" Артем Скоропадський
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У віці 41 року помер журналіст і колишній прессекретар національно-визвольного руху "Правий сектор" Артем Скоропадський. Про це у Facebook повідомила його дружина Олена Солодовнікова, передає УНН.
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"Артем Скоропадський помер вчора зранку в реанімації. Після довгої важкої шлункової хвороби", – написала Олена.
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Артем Скоропадський народився у москві. Він багато років працював у російських медіа. 2005 року журналіст переїхав в Україну та працював як кореспондент видання "Коммерсант-Украина".
У 2013 році Артем пішов із журналістики та під час протестів на Майдані став прессекретарем руху "Правий сектор". фсб рф оголосило його в розшук.
2021 року президент України Володимир Зеленський надав Артему Скоропадському українське громадянство.