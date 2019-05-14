Умер бывший министр культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Умер советник Президента Украины, бывший министр культуры Юрий Богуцкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Петра Порошенко.
Отметим, что Богуцкий умер в возрасте 66 лет.
В связи со смертью Богуцкого Порошенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам.
"С глубокой скорбью встретил известие о смерти Юрия Петровича Богуцкого - человека незаурядного таланта и высокого чувства гражданского долга. Мы потеряли государственного деятеля, который много сделал для развития национальной культуры, поддержки художников", - отметил Порошенко.
Напомним, что в 2014 году Президент Украины Петр Порошенко назначил Богуцкого своим советником.
Как сообщал УНН, в марте 2019 года умер известный украинский дипломат, посол Антон Бутейко на 71-м году жизни.