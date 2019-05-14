Помер колишній міністр культури
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Помер радник Президента України, колишній міністр культури Юрій Богуцький, передає УНН з посиланням на прес-службу Президента Петра Порошенка.
Зазначимо, що Богуцький помер у віці 66 років.
У зв'язку зі смертю Богуцького Порошенко висловив співчуття рідним, близьким і колегам.
"З глибоким сумом зустрів звістку про смерть Юрія Петровича Богуцького – людини непересічного таланту і високого почуття громадянського обов’язку. Ми втратили державного діяча, який багато зробив для розвитку національної культури, підтримки митців", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, що у 2014 році Президент України Петро Порошенко призначив Богуцького своїм радником.
Як повідомляв УНН, у березні 2019 року помер відомий український дипломат, посол Антон Бутейко на 71-му році життя.