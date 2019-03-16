Умер главный редактор журнала Thrasher Джейк Фелпс

Джейк Фелпс руководил журналом о скейт-культуре более 20 лет. Его кончину подтвердили на сайте издания: “Я никогда не встречал кого-то, кто любил бы что-то так, как Джейк обожал скейтбординг. Так же, как и нам нужна еда и вода, Джейку был необходим скейт, чтобы выжить. Это было больше, чем хобби, вид транспорта или образ жизни — это был кислород”, — написал основатель журнала Тони Вителло.

Фелпс критиковал модные бренды за вмешательство в культуру скейтбординга. Одним из громких стал скандал, когда H&M использовали шрифт бренда для своих футболок. Конфликт, однако, закончился ничем: компания не согласилась с обвинениями в плагиате, так как журнал не зарегистрировал логотип как товарный знак. Еще один скандал был связан с Рианной и Джастином Бибером: Фелпс сказал, что артисты не могут носить мерч с логотипом журнала, пока хотя бы пару раз не плюхнутся с доски.

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