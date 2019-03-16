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Помер головний редактор журналу Thrasher Джейк Фелпс

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. На 57-му році помер головний редактор журналу Thrasher Джейк Фелпс, про це повідомив його дядько, Кларк Фелпс. Родич не назвав причину смерті, але сказав, що це сталося “швидко і легко”, передає УНН з посиланням також на повідомлення журналу Thrasher.

Помер головний редактор журналу Thrasher Джейк Фелпс

Джейк Фелпс керував журналом про скейт-культуру більше 20 років. Його смерть підтвердили на сайті видання: “Я ніколи не зустрічав когось, хто любив би щось так, як Джейк обожнював скейтбординг. Так само, як і нам потрібна їжа і вода, Джейку був необхідний скейт, щоб вижити. Це було більше, ніж хобі, вид транспорту або спосіб життя — це був кисень”, — написав засновник журналу Тоні Вітелло.

Фелпс критикував модні бренди за втручання в культуру скейтбордингу. Одним з гучних став скандал, коли H&M використовували шрифт бренду для своїх футболок. Конфлікт, однак, закінчився нічим: компанія не погодилася із звинуваченнями в плагіаті, так як журнал не зареєстрував логотип як товарний знак. Ще один скандал був пов’язаний з Ріанною і Джастіном Бібером: Фелпс сказав, що артисти не можуть носити Мерч з логотипом журналу, поки хоча б пару раз не плюхнулися з дошки.

Як повідомляв УНН, у США помер лауреат Пулітцерівської премії Вільям Мервін.

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