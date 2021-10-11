Умер фронтмен группы "Мертвый Пивень" Михаил Барбара
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Умер 49-летний фронтмен группы "Мертвый Пивень" Михаил Барбара. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"11 лет Львов просыпался с ним на Флюгерах Львова. А теперь пришло время прощаться. Умер украинский музыкант Мисько Барбара. Света Память", - написал Садовый.
Детали
Как отмечают во Львовском городском совете, Михаил Барбара родился 21 ноября 1971 года. В 1989 году стал одним из основателей и фронтменом группы "Мертвый Пивень". В 1998 году переехал в Харьков, где начал играть в харьковском театре "Арабески". Женат с режиссером театра Светланой Олешко. Принимал участие в записи альбома Tourist Zone харьковской группы Lюk.
В СМИ сообщают, что по предварительным данным, Барбара умер из-за остановки сердца.
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