Помер народний артист України Микола Завгородній

Цитата

“У колектива Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного велике горе — сьогодні, 3 червня, перестало битися серце улюбленця глядачів, кавалера ордена „За заслуги“, народного артиста України Миколи Завгороднього. Більше 2 місяців він мужньо боровся з хворобою, наслідками ковіда. Ми так всі сподівалися на його одужання, ми разом так цього хотіли ...”, - зазначено в повідомленні.

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Деталі

Церемонія прощання з Миколою Завгороднім відбудеться 5 червня біля входу в будівлю Одеського академічного театру музичної комедії.

Довідково

Завгородній працював в театрі більше 40 років. Колеги називають колоритним, талановитим актором, що володів почуттям гумору, вмінням створити позитивний настрій і приємну атмосферу. Також артист був головою профспілкового комітету, захищаючи права колективу театру.

Народний артист України Микола Завгородній народився в 1953 році. Закінчив ГИТИС в 1980 році, після чого почав виступати в Одеському театрі музичної комедії. Грав в мюзиклах “Гра! Йде гра!” (“Весілля Кречинського”), “Цілуй мене, Кет!”, “Перше кохання Дон Жуана”, “Летюча миша”, “Бременські музиканти”, “Пригоди Буратіно”, “В джазі тільки дівчата”, “Хаджибей або Любов до 3000 апельсинів”, “Бал на честь короля”, “Тітка Чарлея”, “Сільва” та інших.